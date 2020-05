Clásicos del futbol mexicano: Los equipos que mandan en Estados Unidos

América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Rayados, Tigres y Atlas son los seis protagonistas de los clásicos de mayor renombre de la Liga MX. El clásico Joven, el Nacional, el Regio, el Tapatío y el Capitalino se roban las miradas de todos los mexicanos y en consecuencia, de gran parte de la comunidad que habita en Estados Unidos. Pero, ¿quién gana por popularidad cada 'derbi' desde el otro lado de la frontera.





Utilizando las herramientas de Google Trends, analizamos las tendencias de búsqueda de cada equipo en los últimos cinco años desde Estados Unidos y de esa manera obtuvimos a los ganadores de cada clásico. América vs. Cruz Azul, América vs. Chivas, Rayados vs. Tigres, Chivas vs. Atlas y América vs. Pumas.

América y Cruz Azul, protagonistas del Clásico Joven

Clásico Joven: las Águilas superan claramente en popularidad a La Máquina en el país del norte haciéndose fuerte en toda la región. La final del Apertura 2018 que tuvo a ambos como protagonistas y terminó con la coronación del América fue el punto más alto de búsquedas, aunque el equipo del Piojo Herrera volvió a ser tendencia por la final del Apertura 2019 ante Rayados.

Clásico Nacional: muy parejo pero con una leve ventaja para los americanistas. Las únicas regiones norteamericanas donde las Chivas superan a su rival es en los estados de Virginia Occidental y Montana. El Rebaño tuvo su gran momento de gloria con la final del Clausura 2017 y la semifinal de Copa MX Apertura 2016 justamente ante el América, pero luego siempre el top de búsquedas quedó en manos de las Águilas.

Clásico Regio: ¿Rayados o Tigres? La historia reciente nos daría como un fácil ganador a Monterrey, teniendo en cuenta los logros del año pasado con participación incluida en el Mundial de Clubes. Sin embargo por una pequeña diferencia, en Estados Unidos manda Tigres. Sí, los felinos lideran las búsquedas en Google vs. su rival del clásico Regio salvo pequeñas excepciones como en mayo del 2016, diciembre del 2018 y el ya mencionado fin de año pasado.

Clásico Tapatío: paliza de las Chivas. Atlas no puede hacerle sombra al rebaño que se adueñó de las búsquedas en Google desde Estados Unidos durante los últimos cinco años con una diferencia abismal. El choque por cuartos de final del Clausura 2017 que terminó con la victoria de Atlas 1-0 y la de Chivas por el mismo marcador que decantó la clasificación del Rebaño, fue el punto más fuerte de búsqueda.

Clásico Capitalino: nueva superioridad sin titubeos del América. La gran campaña de Pumas en el Apertura 2015 que finalizó con la histórica final que conquistó Tigres por penales fue el único espacio temporal en estos últimos cinco años donde los Auriazules estuvieron por encima de Las Águilas. Luego, todo fue azulcrema.

