Tyson Fury vuelve a retar éste sábado a Deontay Wilder por el Título Mundial Pesado WBC luego de haber empatado el año pasado. Sin embargo, el británico le debe esta pelea a un mexicano que fue clave para que se termine de dar el combate.



Era 14 de septiembre y el gitano era protagonista de la fiesta patria de México ya que peleaba en Las Vegas frente al sueco Otto Wallin tras haber firmado la revancha con Wilder, un contrato que decía que si alguno de los dos perdía previo al choque se daba por cancelado el enfrentamiento.

Así tenía su ceja Fury.

Tras haber ingresado con una vestimenta mexicana, el británico tuvo un profundo corte en su ceja derecha en la ceja derecha.

Fue ahí donde el cutman mexicano, Jorge Capetillo, se puso metió adentro del ring para comenzar a salvar el futuro del Tyson Fury en una victoria a mexicano frente a Wallin.

“Estábamos hablando de una herida de unas dos pulgadas, una herida muy profunda, la presión me ayudó a detener el sagrado y que la herida no abriera más, después estuvimos sellando con bastante vaselina”, expresó el gitano quien agregó que Wallin quería abrirla más pero que él forzó para que tenga bastante sello y que los golpes que llegaran no lo hagan en seco sobre esa zona.

Fury estuvo muy cerca de que le pararan el combate cuando el médico de la velada subió para revisar la profunda herida que tenía.

“Fue algo bien bonito porque yo el domingo voy a verlo para ver cómo se siente tras una pelea sangrienta y sucia de parte del oponente y en cuanto me vio se puso muy feliz”, comentó Capetillo al referirse que el boxeador fue muy agradecido y lo recompensó con un gran bono por el trabajo realizado.

El próximo sábado cuando Tyson Fury enfrente a Wilder volverá a tener en su esquina a Jorge Capetillo como uno de su cutman ya que también se une el mexicano Jacob Stich Duran como uno de sus cura heridas.

