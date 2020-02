Alan Pulido actualmente se encuentra en Sporting Kansas City, franquicia de la MLS, lugar donde se según él explicó, en su presentación, que la calidad de vida es muy buena en Estado Unidos..



No es casualidad que el exjugador de Chivas y Tigres haya dicho esto luego de lo que la experiencia que vivió en Ciudad de Victoria cuando lo secuestraron en mayo de 2016 luego de estar en una fiesta.

"Obviamente no me gusta tocar estos... temas, son muy delicados, complicados, pero te da un mal aprendizaje, pero son malos recuerdos que por allí no quisiera volver a vivir y tampoco se los deseo a nadie", expresó a Pulido a ESPN.

Además, expresó que “es complicado vivir sin miedo” y que siempre va a llevar esa vivencia con él. Cabe recordar que fue el futbolista quien redujo a uno de sus guardias e informó a las autoridades donde se encontraba.

“La verdad nunca imaginé que iba a llegar a estos grados y ya el hecho de meterse con niños, meterse con las mujeres. Sinceramente estos tipos de noticias, claro que da vergüenza al país", declaró el atacante al referirse que le da tristeza sobre lo que sucede en México.

Por otra parte, según ESPN el jugador se lo nota tranquilo por iniciar una nueva vida en Estado Unido en el que hay una cierta paz.

"No teníamos demasiadas cosas, pero tampoco nos faltaron muchas", expresó el futbolista sobre su familia cuando vivían en Ciudad Victoria. Además, dijo que podían vivir a gracias a sus padres ya que trabajaban para traer la comida a su casa por lo que él tuvo lo necesario para ocuparse de lo suyo.



