Canelo Álvarez enfrentará a Billy Joe Saunders el próximo 2 de mayo

Saul Canelo Álvarez finalmente enfrentará a Billy Joe Saunders el próximo 2 de mayo el en T-Mobile Arena de Las Vegas en una nueva fiesta mexicana.



Así lo confirmó ESPN al publicar que el británico con el que estaba negociando hace una semana Golden Boy Promotion, será el próximo rival de Tapatío.

Canelo viene de consagrarse Campeón del Mundo Medio Pesado WBO frente a Sergey Kovalev a quien derrotó por KO 11 el año pasado.

2 de mayo, en Las Vegas... ¡Canelo vs. Billy Joe! pic.twitter.com/9FLMQ1yJSV — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) March 3, 2020

Según el mexicano antes de volver a mediano lo mejor es combatir en las 168 libras porque sería un cambio muy drástico para volver a pelear.

Es por este motivo que enfrentará a Saunders, actual Campeón del Mundo WBO, que viene de vencer por la vía de los sueños al argentino Marcelo Cóceres.

De todas maneras, el británico es un boxeador que no tiene grandes rivales en su carrera a pesar de que se encuentra invicto con 29 victorias de las cuales 14 fueron por KO, es decir poca potencia.

Por lo tanto, Canelo Álvarez se enfrentará un rival que no ha sido derrotado pero que no tiene poder en sus manos y que no tiene una gran velocidad.

Esto no significa que el resultado esté puesto, sino que no hay un verdadero riesgo para él como lo sería Gennady Golovkin, a pesar de que no se encuentre en su mejor momento, o Callum Smith, un británico explosivo, invicto, alto y con línea boxística, que pondría en serio peligro al mejor mexicano del momento.

A pesar de esto, Saul Canelo Álvarez tiene rival y ya puede entrenarse enfocado en como será su plan de pelea para vencer a Billy Joe Saunders.



