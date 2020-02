Rafa Márquez cumple 41 años en el día de hoy y fue saludados por diferentes personalidades del deporte mexicano.



Quien no se quedó atrás fue Julio Cesar Chávez que le envió un mensaje amistoso por el aniversario de su nacimiento y lo aconsejó para que tenga cuidado con los 41 años. Un crack.

“Mi querido Rafa Márquez, tarde, pero seguro, feliz por tus 41 años. Pon cuidado porque a los 41 uno se vuelve (silenció y risas), pero tú no creo. Felicidades, Campeón”, fue el mensaje que le envió el Cesar del boxeo.

@RafaMarquezMX felicidades campeón dios te bendiga pic.twitter.com/swwjWnKQ1H — Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 14, 2020

La respuesta del exjugador al video de Chávez no se hizo espera y le agració por el mensaje entre risas.

Muchas gracias Champ!!! Jajajaja ������ abrazo!! https://t.co/YBkAAwusHH — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) February 14, 2020



Por otra parte, Rafa se encargó de agradecer en sus redes sociales a todas las personas que se tomaron un momento para saludarlo por su nacimiento.

“Muchas gracias a todos por sus felicitaciones, de verdad a veces me sorprende el gran cariño que todos ustedes me expresan, me gustaría agradecerles de uno en uno, pero me es imposible, muchas gracias", escribió Rafa Márquez en su cuenta de Instagram.

