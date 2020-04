Miguel Berchelt, el campeón mundial de boxeo que no pasó pruebas con Pumas

Pueden que existan historias de deportista que no triunfan en una determinada disciplina, pero sí que logran objetivos en otras.

En esta oportunidad, el protagonista es Miguel Berchelt, campeón mundial de boxeo, que soñaba con jugar en Pumas.

"Busqué en el futbol, pero me probé en Pumas y no quedé. Siempre soñé con ser futbolista y jugar en la UNAM, pero se me dio ser campeón en boxeo", reveló el Superpluma, en diálogo con ESPN.

En 2017, Alacran cumplió uno de sus deseos más latentes: pisar el césped del Estadio Olímpico Universitario y juntarse con el entonces entrenador Francisco Palencia y jugadores.

"Cumplí el sueño también de conocer a Pumas por dentro y al entrenador y a grandes jguadores que me inspirar a seguir y ver que los sueños se cumplen", cerró.

Lee También