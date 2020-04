Rodolfo Pizarro dio detalles de su adaptación en Inter Miami y qué le preguntas sus compañeros

Rodolfo Pizarro sabe que llegó a Inter Miami para ser un líder de una institución que comienza a dar sus primeros pasos en la MLS.

Es por esto que el mexicano habló con Un Ánimo en el que comentó cómo ha sido su adaptación al equipo y cómo son los entrenamientos luego de que la franquicia del estado de Florida haya cancelado sus prácticas por el COVID-19.

“Nos dieron planes de trabajo y hemos hecho muchas videos llamadas. Vamos a estar bien físicamente. Lo difícil va a ser con el balón”, comentó Pizarro quien agregó que se siente integrado y feliz.

Por otro lado, comentó que se siente sorprendido por el nivel organizativo de la MLS, del nivel que hay y que todo están muy bien desde lo físico.

“La verdad que me preguntan muchas cosas tácticas que con Diego no conocen. Me piden un concejo”, comentó Rodolfo Pizarro al responder si le preguntan algo sus compañeros.



