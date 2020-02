A minutos de que se haga el pesaje se sabe que no habrá pesaje entre Deontay Wilder, Campeón Mundial Pesado WBC, y Tyson Fury.



El famoso cara a cara es una de las principales atracciones previo al combate, pero al parecer nos quedaremos con las ganas de verlo entre el estadunidense y el británico.

La decisión fue tomada por la comisión de nevada debido a lo que sucedió el pasado miércoles en el que ambos boxeadores terminaron a los empujones por lo que tuvo que intervenir el personal de seguridad.

La Comisión de Nevada ha prohibido a Deontay Wilder y Tyson Fury realizar el clásico careo en el pesaje

"Las acciones de los dos peleadores empujándose entre sí, lo que no fue organizado, no es indicativo de la imagen de nuestro deporte como un deporte de grandes ligas, por lo que tener un enfrentamiento no es lo mejor para la salud y la seguridad de los luchadores, el público y el evento", expresó Bob Benett, director ejecutivo de la comisión de nevada, a ESPN para explicar las razones de la decisión.

Deontay Wilder y Tyson Fury se encararon, se empujaron y se gritaron

¡Está caliente el desempate!

Además, comentó que esta determinación fue apoyada por Anthony Marnell III, presidente de la Comisión de Nevada, Tom Brown, promotor de Wilder, y con Bom Arum, co-promotor de Tyson Fury.

“No voy a poner en peligro al público, a los luchadores o al evento porque todos esperan un evento espectacular", expresó Bennett.

Por otro lado, quien se refirió a la decisión fue Bob Arum quien informó que estaba de acuerdo con la decisión de la Comisión de Nevada.

"Si esta pelea depende de un cara a cara para venderla, no hemos hecho nuestro trabajo”, sentenció el experimentado Arum quien dijo que solo se tomarán fotos.





