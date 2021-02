Agenda de hoy, miércoles 10 de febrero: Copa Argentina, FA Cup, Copa del Rey, Coppa Italia y mucho más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Uruguay, Inglaterra, Francia, España e Italia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un miércoles 10 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la Copa Argentina, FA Cup, la Coppa Italia, Copa del Rey y mucho más.

Copa Argentina

River vs. Defensores de Pronunciamiento | 32vos de final

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Coppa Italia

Atalanta vs. Napoli | Semifinales (vuelta)

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Copa del Rey | España

Sevilla vs. Barcelona | Semifinales (ida)

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

FA CUP | Inglaterra

Swansea vs. Manchester City | Octavos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Sheffield United vs. Bristol City | Octavos de final

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Leicester City vs. Brighton | Octavos de final

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Everton vs. Tottenham | Octavos de final

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Dijon vs. Lille | 32vos de final

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Caen vs. PSG | 32vos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Torneo Clausura | Uruguay

Liverpool vs. Cerro Largo | Jornada 6

10:00 URU, ARG, CHL, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Plaza Colonia vs. Danubio | Jornada 6

17:00 URU, ARG, CHL, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Wanderers vs. Rentistas | Jornada 6

19:15 URU, ARG, CHL, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

City Torque vs. Nacional | Jornada 6

21:45 URU, ARG, CHL, PAR, BRA

20:45 VEN, BOL

19:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:45 CDMX

