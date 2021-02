Agenda de hoy, 3 de febrero: Premier League, Coppa Italia, Copa del Rey, Ligue 1, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un miércoles 3 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como; La Premier League, la Coppa Italia, Copa del Rey, Ligue 1, Liga Betplay y mucho más.

Coppa Italia

Napoli vs. Atalanta | Semifinales

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Copa del Rey | España

Levante vs. Villarreal | Cuartos de final

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Granada vs. Barcelona | Cuartos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Burnley vs. Manchester City | Jornada 22

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Fulham vs. Leicester | Jornada 22

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Leeds vs. Everton | Jornada 22

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Liverpool vs. Brighton | Jornada 22

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Aston Villa vs. West Ham | Jornada 22

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Bordeaux vs. Lille | Jornada 23

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Rennes vs. Lorient | Jornada 23

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Lens vs. Marsella | Jornada 23

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Monaco vs. Niza | Jornada 23

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Paris Saint-Germain vs. Nimes | Jornada 23

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

DFB Pokal | Alemania

RB Leipzig vs Bochum | Octavos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Wolfsburgo vs. Schalke 04 | Octavos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Stuttgart vs. Gladbach | Octavos de final

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Liga Betplay | Colombia

La Equidad vs. Junior | Fecha 4

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Pereira vs. Tolima | Fecha 4

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Alianza Petrolera vs. Rio Negro Águilas | Fecha 4

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05 VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:05 CDMX

América de Cali vs. Bucaramanga | Fecha 4

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:10 CDMX

Peñarol vs. Nacional | Fecha 4

18:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:30 VEN, BOL

16:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:30 CDMX

