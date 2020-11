Partidos de la MLS 2020 hoy: programación, guía de TV y todos los detalles de la jornada 24

Con los playoffs casi definidos. La MLS vuelve este fin semana con una nueva jornada de fútbol que promete, y mucho. Luego de una fecha llena de emociones y sorpresas, los equipos van acomodándose en la tabla de posiciones de cara a la etapa final del campeonato. Entérate todo lo que necesitas saber sobre el fútbol en Estados Unidos en la siguiente nota.

Es así que la Major League Soccer regresa este domingo 8 de noviembre con los duelos entre Orlando City y Nashville, New York City FC contra Chicago Fire y más. No obstante, la vigésimo cuarta fecha del torneo apenas comienza, por lo que hoy habrá acción de sobra en todos los estados.

Para empezar, el New York RB recibirá al Toronto FC en un encuentro que promete ser muy entretenido. El choque está programado para las 15:30 hs (ET), y una hora menos en México. En simultáneo, destacan otros cuatro enfrentamientos: Inter Miami se mide a Cincinnati, DC United a Montreal Impact, Columbus Crew al Atlanta United y Philadelphia al New England.

Dynamo juegan con Colorado Rapids a las 18:30 hs (ET), mientras que el Sounders recibe a San Jose Earthquakes en Seattle. A la misma hora, Real Salt Lake se mide ante el Sporting KC; y Los Angeles Galaxy visitan al Vancouver Whitecaps en el Providence Park.

Por último, los partidos que cerrarán la jornada 24 de la MLS serán: Los Angeles FC contra Portland Timbers y Minnesota se verá las caras al FC Dallas. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que puedes seguir todos los partidos por la señal de la MLS LIVE.

Partidos de la MLS (8 de noviembre)

- Orlando City vs. Nashville

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- Chicago Fire vs. New York City FC

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- New York Red Bulls vs. Toronto FC

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- Inter Miami vs. Cincinnati

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- DC United vs. Montreal Impact

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- Columbus Crew vs. Atlanta United

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- Philadelphia vs. New England

Hora: 15:30 hs (ET) / 12:30 hs (PT) / 14:30 hs (México)

- Dynamo vs. Colorado Rapids

Hora: 18:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

- Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes

Hora: 18:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

- Real Salt Lake vs. Sporting Kansas

Hora: 18:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

- Vancouver Whitecaps vs. LA Galaxy

Hora: 18:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

- Los Angeles FC vs. Portland Timbers

Hora: 18:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

