Con este vídeo la MLS da la bienvenida a los playoffs

La MLS está mejor que nunca, y cada vez falta poco para que vuelva toda la acción. El próximo viernes 20 de noviembre arrancarán los Play-In, mientras que el sábado 21 se dará el pitazo inicial para que el balón ruede de manera oficial en los playoffs.

Primero que todo, aún falta por definir a los últimos dos acreditados para la fase decisiva del fútbol estadounidense, así que para adjudicarse ese boleto estarán peleando New England Revolution Vs. Montreal Impact y Nashville FC Vs. Inter Miami.

El sábado subirán el telón Orlando City como invitado debutando en los playoffs ante New York City FC. Sin embargo, la jornada no termina allí, pues Columbus Crew y New York Red Bulls batallarán sin tregua cuando choquen en el Mapfre Stadium.

It's win or go home. �� pic.twitter.com/QywDH3mlSk — Major League Soccer (@MLS) November 19, 2020

La MLS no se detiene el domingo

El domingo 21 la acción continuará más intensa que nunca, con Sporting Kansas City Vs. San Jose Earthquakes como protagonistas, de igual manera que Minnesota United Vs.Colorado Rapids, junto a Portland Timbers frente a FC Dallas.

Finalmente, el martes 24 se culminarán los playoffs de la mano de Seattle Sounders Vs. Los Ángeles FC, mientras que Toronto FC y Philadelphia Union aún esperan por rivales, los cuales precisamente saldrán del Play-In.

Por todo esta cita futbolística, la MLS ha querido calentar el ambiente y elevar la expectativa sobre dichos partidos, publicando un vídeo oficial en su cuenta de Instagram, ilustrando rápidamente todos los encuentros que se vienen dentro de poco.

