VER EN USA | Venezuela vs. Perú EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Venezuela vs. Perú EN VIVO ONLINE: Este 27 de junio se medirán en el partido por la fecha 4 del grupo B de la Copa América 2021 desde el Estadio Mané Garrincha. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección de Venezuela llega a este encuentro tras descansar toda la cuarta jornada del grupo B, por lo cual llega con toda su equipo completo. Sin embargo, Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, necesita cambiar toda su estrategia con un nuevo equipo dado que no podrá contar con Christian Ramos ya que fue suspendido.

Asimismo, Perú tiene su destino en manos de este partido dado que si ganan a Venezuela podrá pasar automáticamente a cuartos de final de la Copa América. Por otro lado, si empata tiene una posibilidad de asegurar su pase. Ya en el caso que pierda, necesita que Brasil derrote a Ecuador para poder asegurar su pase.

Cuándo y a qué hora juega Venezuela vs. Perú EN VIVO en USA

Venezuela vs. Perú EN VIVO chocarán este 27 de junio a las 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Mané Garrincha.

Día: 27 de junio

Lugar: Estadio Mané Garrincha

Horario por país Venezuela vs. Perú

Estados Unidos: 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET)

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

En qué canal ver Venezuela vs. Perú ONLINE para USA

A través de FuboTV, podrás ver en vivo este encuentro desde USA a solo un click de distancia. También,el canal FOX transmitirá vía streaming desde sus plataformas oficiales y aplicativos móviles.

Dónde ver Venezuela vs. Perú en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión

Venezuela vs. Perú pronósticos en USA:

Perú fue escogido como el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido pese a la pérdida de uno de sus jugadores en la defensa. Venezuela, por su parte, registra un monto de +230 en la tabla de apuestas.

Resultados Cuota Venezuela +230 Empate +180 Perú -135

*Cuotas cortesía de FanDuel

