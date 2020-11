Daniel Ahmed asegura que Alianza Lima recibe ayuda divina en la Liga 1

Alianza Lima necesitaba ganar para ponerse a 6 puntos de la zona de descenso a falta de dos fechas, pero los íntimos cayeron por un mejor Sport Boys que pese a tener pocas ocasiones de gol, ganaron 2-0.

Al término del encuentro, Daniel Ahmed declaró a RPP: "Desde ya Dios nos está ayudando porque los otros dos equipos no ganaron, pero no podemos depender de otros. Tenemos que revertir esto, solo tenemos tres puntos de ventaja. Somos hombres, ya no somos niños, tenemos que afrontar las acciones y pelearlas".

El técnico argentino que reemplazó a Mario Salas agregó: "Este partido era muy importante para nosotros, somos conscientes de eso. No tengo dudas de que Alianza Lima se va a quedar en primera este año, pero eso se tiene que ver reflejado el miércoles. Los resultados no se están dando y debemos revertir esta situación. Es Alianza, es un equipo grande, tiene que estar acostumbrado a la victoria".

Daniel Ahmed fue contrato por el Fondo Blanquiazul para ver todas las divisiones menores, pero con la salida de Salas, los socios del Fondo le solicitaron que se haga cargo del equipo por todo el 2020.

Los próximos encuentros de Alianza Lima serán ante Carlos A. Mannucci y Sport Huancayo. Los íntimos dependen de sí mismos para seguir en Primera División.

