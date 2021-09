El diario Ge Globo ha disparado las alarmas en Brasil al revelar que Pelé ha estado hospitalizado desde hace ya 6 días. El ídolo del fútbol mundial se encuentra internado en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo por motivos desconocidos, pero se han revelado ciertos detalles de la actualidad del Rey.

Desde hace algunos días se venía haciendo rumor que Pelé había sido ingresado al hospital luego de haberse desmayado. Sin embargo, fue el propio exfutbolista brasileño quien desmintió esta información por medio de su cuenta oficial de Instagram. El campeón del mundo llamó a la calma a través de las redes.

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!" dice el mensaje publicado por Pelé en Instagram el pasado miércoles 1 de septiembre, estando en ese momento en el hospital.

Continúa internado

Si bien la leyenda de la Canarinha aseguró que se todo se debía a estudios de rutina, el medio antes mencionado ha confirmado que Pelé continúa ingresado en Sao Paulo. Estos aseguran que la salud del Rey a sus 80 años es delicada. El exjugador habría estado enfrentanto problemas de depresión.

Instagram Oficial Pelé (@pele)

Esta información concuerda con lo revelado por su hijo, Edinho. Este aseguró ante TV Globo el año pasado que Pelé se sentía avergonzado de ser visto públicamente recibiendo asistencia para caminar. Se espera mayor información sobre el estado de salud de la leyenda del fútbol brasileño.