Alfaro volvió a quejarse por el arbitraje contra Argentina y recordó el VAR ante River

En el marco de la primera fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Argentina superó a Ecuador por la mínima diferencia con la Bombonera de Boca Juniors como escenario. ¿El gol? Lionel Messi, de penal.

Y quien no se fue nada conforme con el arbitraje fue Gustavo Alfaro, director técnico del combinado ecuatoriano, que sigue considerando que no fue penal sobre Lucas Ocampos. Y lo hizo saber a pesar del transcurso de los días.

Este lunes, en la previa de una nueva fecha de Eliminatorias, el estratega argentino de La Tri se mostró en desacuerdo con el mencionado arbitraje y hasta le pegó al VAR haciendo una clara referencia a la serie contra River, cuando dirigía a Boca.

"No fue penal el de Pervis Estupiñán. Lo vi en la cancha, lo vi después y vi el análisis del VAR. Con todo respeto, me permito disentir. Pervis se arrastra al piso buscando la pelota, Ocampos no busca el balón sino cortar la trayectoria del ecuatoriano", comenzó señalando.

"El VAR vino para aclarar algunas cosas y también para generar controversias en otras. Se vio en el partido entre Uruguay y Chile y en el de Argentina contra Ecuador. Tengo malas experiencias con el VAR pero esperemos que haga sus deberes", amplió.

Sin lugar a dudas, las palabras de Alfaro apuntan a la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América en 2019, cuando River eliminó a Boca luego de imponerse por 2-0 en el Monumental y de caer 1-0 en la Bombonera.

