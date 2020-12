Esto fue lo que dijo Claudio Pizarro tras el descenso de Alianza Lima

Claudio Pizarro hizo casi toda su carrera en el fútbol europeo, pero jugó por Alianza Lima y nunca negó su hinchaje por el equipo blanquiazul. El exdelantero y capitán de la selección peruana se refirió al descenso de los íntimos en entrevista a ‘Más vale tarde’ de Latina.

“Es una pena, es terrible, algo que no se esperaba. No fue un buen año. i los últimos dos partidos, la verdad que hace mucho tiempo no seguía fútbol peruano. A Alianza lo vi como un equipo muy disminuido, pensé que iba a tener algo más. Me sorprendió porque esperaba que el equipo esté mejor".

Claudio agregó: "Yo conozco a algunos chicos de ahí y pensé que, la verdad, iba a ir mejor. Esto es así, lamentablemente en el campo no se dieron las cosas y hay que mejorar. Hay que hacer cambios obviamente. Cuando las cosas no se dan o no van para adelante es porque algo no está funcionando".

Claudio Pizarro jugó por Alianza Lima antes de ser fichado por el Werder Bremen. Aunque en los últimos años se especuló un posible retorno al equipo íntimo, al final el segundo máximo anotaro extranjero de la Bundesliga le puso final a su carrera.

��¡Perdón a nuestros hinchas! pic.twitter.com/GXLT6Q0ejC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 28, 2020

Con el Bayern Munich, Claudio Pizarro ganó 6 Bundesliga, 1 Champions League, 1 Copa Intercontinental y 1 Mundial de Clubes. Es uno de los futbolistas peruanos más exitosos de la historia.

