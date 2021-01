Edhu Oliva tras fichar por Alianza Lima: "jugar en Liga 2 no es un retroceso"

Luego de la separación de 11 jugadores del primer equipo, Alianza Lima confirmó a sus dos primeras incorporaciones para la temporada 2021. El primero fue Yordi Vílchez y el más reciente Edhu Oliva.

Oliva, quien fue formado en Sporting Cristal y defendió la camiseta de la San Martín la temporada 2020, aseguró en entrevista a RPP que jugar la Liga 2 no es un paso hacia atrás: "No pienso que jugar Liga 2 sea un retroceso. Estar en un club grande es un paso adelante y espero hacer un buen torneo para ver si me pueden llamar de la Selección peruana".

Agregó: "Yo no voy a Alianza Lima por un tema de que esté en la Liga 1 o Liga 2, yo voy a Alianza a jugar y ponerlo en el lugar donde se merece, en los primeros lugares del Perú. La decisión la tomé yo y mi familia está contenta".

Tras ser anunciado en las redes sociales, Edhu agradeció a los hinchas de Alianza Lima por las muestras de cariño: "Quiero agradecer a los hinchas porque me están llegando mensajes de apoyo. Les digo que voy a dar mi cien por ciento y pelear cada pelota, aportar con goles y no los vamos a defraudar".

La temporada 2020, Edhu Oliva disputó 24 partidos marcando 2 tantos. A sus 24 años suma 100 partidos en Primera División, la mayoría de ellos con la Universidad San Martín.

