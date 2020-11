Joel Pinto sobre duelo ante Alianza Lima: "No nos importará su situación"

Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo el sábado 28 de noviembre en el Estadio Nacional. En la previa del partido, el arquero y capitán del 'Rojo Matador', Joel Pinto habló acerca de los rumores que hay sobre el posible once titular o suplente que jugarán ante los íntimos.

"Nosotros tenemos que sumar para asegurar un cupo en un torneo internacional. Dependiendo de otros resultados hasta sumando un punto estaríamos tranquilos, pero vamos a salir a ganar. El equipo que decida Wilmar saldrá a buscar los tres puntos, de todas maneras", declaró en el programa 'Toca y Pasa'.

Agregó: "Son comentarios. Cualquier persona es libre de opinar. El equipo que juegue el fin de semana va a buscar los tres puntos, sea el equipo que jugó la Sudamericana o el once que decida Wilmar Valencia. Si nos toca jugar a todos los que jugamos la Sudamericana, vamos a jugar con todo. No nos va a importar la situación de Alianza porque si fuera al revés, a ellos no les importaría".

Alianza Lima necesita vencer a Sport Huancayo para que su permanencia en Primera División no dependa de otros equipos. Los íntimos suman cinco partidos sin triunfos. La última vez que consiguieron 3 puntos fue en el triunfo ante Melgar por 4-0 el pasado 2 de noviembre.

Daniel Ahmed se hizo cargo de Alianza Lima luego de la desvinculación del club con Mario Salas debido a los malos resultados. El chileno tenía contrato por toda la temporada 2021.

