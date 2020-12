Jorge Luis Pinto no tiene problemas en volver a Alianza Lima: "Estoy dispuesto"

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto entró a la historia de Alianza Lima tras obtener el campeonato de 1997. Luego de más de veinte años, el estratega que logró llegar a cuartos de final con Costa Rica en el Mundial Brasil 2014, asegura que no tendría problemas en volver.

"Decir que no quiero dirigir a Alianza, eso no pasará nunca y sobre todo en los momentos más difíciles. Si se puede aportar, con el mayor de los gustos estaría dispuesto. Es el momento en que todos deben colaborar. Alianza es una gran institución, la más grande del Perú y no veo inconvenientes", dijo Pinto en entrevista a Radio Ovación.

"El día que los directivos me llamen, ese día voy a responder por los acuerdos. El momento que se me presente la opción, responderé", agregó el técnico de larga experiencia en clubes, además de paso por las selecciones de Colombia y Costa Rica.

Otra de las alternativas en Alianza Lima sería la de José Soto, quien tiene experiencia dirigiendo en Segunda División. Su última campaña fue el 2020 con Juan Aurich perdiendo la final ante Alianza Atlético.

En Alianza Lima todavía no se confirma ningún refuerzo. La Liga 2 iniciará el 24 de abril, según palabras de Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1.

