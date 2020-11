Peter Arévalo: "Como hincha de Alianza Lima, nunca pensé pasar por esta situación"

La mala campaña de Alianza Lima se extendió a lo largo de toda la temporada. El receso del campeonato debido al coronavirus no pudo mejorar la situación y tras varios meses de competencia, el equipo íntimo busca salvarse del decenso.

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo el sábado 28 de noviembre desde las 15:30 horas con la obligación de ganar para no depende de otros resultados y así mantenerse en Primera División. Sus rivales directos Carlos Stein y Atlético Grau juegan a la misma hora.

Alianza Lima por el momento se salva por diferencia de goles y el conocido periodista deportivo, hincha confeso de Alianza Lima reconoció que jamás pensó pasar por este momento: "Como hincha de Alianza Lima, no pensé nunca pasar por esta situación", dijo en el programa 'A Presión'.

"Tenemos un respeto muy grande por todos los clubes del país, porque se necesita de la rivalidad, la entiendo más allá de que no me guste. No sería objetivo si digo que Alianza Lima es favorito", agregó Peter Arévalo.

Daniel Ahmed, técnico de Alianza Lima, indicó que este era el partido más importante de su vida y además solicitó unión y fuerza para salir de este mal momento: "El sábado termina todo".

