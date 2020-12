Waldir Sáenz nombró a los únicos que merecen seguir en Alianza Lima

Alianza Lima perdió la categoría tras caer 2-0 ante Sport Huancayo en la última fecha de la Liga 1. Aunque los íntimos tuvieron el mejor presupuesto de su historia y con fichajes que hicieron noticia, el fútbol colectivo nunca llegó con muchos jugadores de bajo rendimiento a lo largo del año.

Para Waldir Sáenz, máximo goleador de Alianza Lima, solo cuatro jugadores merecen seguir en Alianza Lima para el 2021: "Los únicos que se pueden quedar en Matute después de lo que hicieron este año son Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Josepmir Ballón y Carlos Beltrán, después el resto no dieron la talla".

“Rinaldo y Leao son líderes, han matado siempre por Alianza, ellos le dieron mucho a Alianza. Ballón jugó todos los partidos y lo hizo de un puntaje de 7 puntos para arriba. A Beltrán cuando le tocó, metió", agregó Waldir en entrevista a 'Pulso Sport'.

Ante la posibilidad de que Alianza Lima no juegue la Segunda División y permanezca en la Liga 1 debido a las gestiones del Fondo Blanquiazul, Waldir señaló: "He escuchado comentarios que este año podría no haber baja, pero la gente aliancista quiere que Alianza juegue la Liga 2".

Hasta el momento los únicos jugadores que no siguen en Alianza Lima son Joazhiño Arroé, Carlos Ascues y Francisco Duclós, quienes solo tenían contrato con los íntimos hasta diciembre del 2020.

