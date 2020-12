Waldir Saénz volvió a criticar administración del Fondo Blanquiazul en Alianza Lima

A más de tres semanas desde el descenso de Alianza Lima, muchos referentes del equipo íntimo todavía no pueden creer la situación que vivió el plantel en toda la temporada que finalizó con la peor campaña de su historia.

Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, volvió a criticar la administración del Fondo Blanquiazul: "Los que se quieren salvar de esto son los del Fondo Blanquiazul. La mancha ya está hecha y eso no lo quita nadie y es por estos señores", dijo Waldir en el programa 'Campeonísimo'.

"En Alianza cambiaron la historia por dinero. No porque pones el dinero vas a manejar la institución como quisieras, la institución debe ser manejada por gente que sabe. No se dieron cuenta que Alianza se estaba hundiendo. Habían resultados negativos y no hicieron nada", agregó Waldir, campeón en cuatro ocasiones con Alianza Lima.

Debido a la deudas que debe pagar Alianza Lima, en las últimas temporadas se realizó campañas con un presupuesto controlado, lo que no impidió que los íntimos sean campeones nacionales el 2107 y subcampeones del 2018 y 2019.

¡Perdón a nuestros hinchas!

"La soberbia costó caro, con poco presupuesto fuimos felices y con mucho presupuesto el 2020 fuimos infelices", finalizó Waldir Sáenz.

