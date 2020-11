Wilmar Valencia: "Jugué gratis en Alianza Lima, pero me debo a Sport Huancayo"

Alianza Lima lima enfrentará a Sport Huancayo en la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1. Debido a que los íntimos necesitan ganar para asegurar su permanencia en Primera División, y debido al pasado de Wilmar con Alianza, se especuló muchas cosas. Wilmar descartó todas.

"Yo por Alianza jugué gratis varios meses, después de la tragedia. Pero hoy me debo a mi trabajo y a Sport Huancayo. Mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos. Lo que más deseo es cerrar el año dejando clasificado a Sport Huancayo para un evento internacional y pasar a la siguiente fase de la Sudamericana", dijo Wilmar en entrevista a Gol Perú.

"Cada uno tiene una responsabilidad y pienso que uno debe cumplir y dar el máximo para no reprocharse nada, dentro de la responsabilidad que le corresponde. Me debo a Sport Huancayo. No tengo nada que ver con Alianza. No soy responsable de la situación que vive Alianza. Soy un agradecido de la oportunidad que tengo y que me brinda Sport Huancayo. Mientras pertenezca a Sport Huancayo, voy a dar lo mejor".

Por último, Wilmar indicó que no tiene nada que hablar de Alianza Lima, aunque esté en una situación complicada: "Los que llevaron a Alianza a esta situación, deberán ser autocríticos", afirmó.

¡������ ����������Ó��, ������������������!��



¡Juntos y unidos hasta el final!⚪️��



¡ARRIBA ALIANZA, TODA LA VIDA!#ElCorazónDelPueblo�� pic.twitter.com/fjlODrijgu — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 25, 2020

Wilmar Valencia no solo fue futbolista de Alianza Lima, también fue técnico de los íntimos durante gran parte de la temporada 2013. Bajo su mando, Yordy Reyna fue uno de los jugadores más destacados.

Lee También