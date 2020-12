Diego Rebagliati tras la salida de Leao: "¿Quién toma las decisiones en Alianza Lima?

Leao Butrón no continuará en Alianza Lima para la temporada 2020. El arquero íntimo se suma a la lista de jugadores que no seguirán en Alianza luego de la peor campaña de la historia que terminó con el descenso del club.

Para el comentarista Diego Rebagliati, la salida de Leao Butrón no debe analizarse en cuanto a merecimiento, sino a quién decide en el club: "Sin cuestionar si Leao Butrón debe o no continuar en Alianza Lima, me pregunto quién es la persona que está tomando las decisiones deportivas en el club. Esa es la gran pregunta".

En entrevista a RPP, Leao Butrón habló sobre los detalles de su salida: "Me llamó hoy José Bellina (Gerente Deportivo), me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible. Quiero agradecer totalmente a todas las personas que me están escribiendo".

Leao Butrón fue campeón con Alianza Lima la temporada 2017 y subcampeón los dos años posteriores. Con un descenso que no estaba en los planes ni en el más negativo, Leao confesó que no se arrepiente de no haberse retirado.

"No me arrepiento de no haberme retirado antes. Porque eso significaría que no haya vestido la camiseta de Alianza Lima otros años y yo soy hincha. Pero me hubiera gustado que sea distinto".

