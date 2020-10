Mario Salas decidió su futuro en Alianza Lima tras nueva derrota

Cuando parecía que Alianza Lima iba camino a conseguir un triunfo luego de 7 partidos, debido al gol de Oslimg Mora y algunas ocasiones de gol desperdiciadas, Deportivo Municipal remontó con goles de Renzo Alfani y Yhirbis Córdova y hundió más a los íntimos en la tabla de posiciones.

En las horas previas, se especuló mucho sobre la renuncia de Mario Salas en caso los íntimos no lograran un triunfo. Tras el partido, ya en conferencia de prensa, el técnico chileno habló de su futuro.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza Lima. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas”.

Mario Salas sumó su séptimo partido consecutivo sin poder ganar con Alianza Lima. Empató ante Sport Boys y luego fueron 6 derrotas consecutiras, derrotas ante: Academia Cantolao, San Martín, Cienciano, Nacional de Montevideo, Ayacucho FC y Municipal.

El próximo encuentro de Alianza Lima será frente a Melgar el lunes 2 de noviembre a las 15:30 horas. Debido a la paricipación de los arequipeños en la Copa Sudamericana, podrían presentar algunos suplentes ante Alianza.

