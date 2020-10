Alianza Lima sigue de malas: íntimos cayeron ante la San Martín

Alianza Lima no encuentra cómo poder plasmar la idea de Mario Salas. Las fechas pasan y el equipo no encuentra rumbo y los fichajes que prometían mucho a incios de temporada, no demuestran el nivel suficiente.

Luego de caer ante Cantolao por 1-0, Alianza Lima volvía a enfrentar a un equipo que se encuentra entre las últimas posiciones de la tabla del Torneo Apertura. Nuevamente los íntimos se complicaron por errores propios.

¡LLEGÓ EL PRIMERO! Jordan Guivin aprovechó un rebote de Steven Rivadeneyra dentro del área y anotó el primer gol del partido para @Club_USMP. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/YCgWFqj1DH — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 13, 2020

Carlos Ascues fue el primer protagonista al cobrar un penal a favor de Alianza Lima de una forma criticable por la falta de seriedad y por el mal momento que pasa el equipo. Casi jugando sacó un remate débil que atajó Diego Penny.

La San Martín agarró más confianza y sin mostrar mucho complicó a una defensa de Alianza Lima que sigue dudando. El primer tiempo terminó sin goles, pero el golpe se daría en el segundo tiempo.

San Martín aprovecha un error en salida de los íntimos y Jairo Concha organiza un contragolpe que termina en el gol de Jordan Guivin. Minutos después Francisco Duclós vería la roja poniendo a Alianza Lima con uno menos.

¡TARJETA ROJA! Francisco Duclós recibió la segunda tarjeta amarilla luego de una dura falta y se fue expulsado, dejando con 10 jugadores a @ClubALoficial. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/pkboEubTOA — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 13, 2020

Sobre casi el final Mario Salas apostó por dos cambios ofensivos. Ingresaron Alexi Gómez y Beto da Silva, pero nuevamente Beto dejó el campo lesionado. El dolor en su rostro hace pensar que quizás tenga más semanas sin jugar. El 1-0 no se movió y Alianza Lima sufre en octubre.

