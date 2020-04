Ameal contó el gran gesto que tuvo D'Onofrio en el cumpleaños de Boca

Este viernes, como cada 3 de abril de 1905, Boca está de cumpleaños: hoy celebra su 115° aniversario. Por eso, en las redes sociales, el Xeneize invitó a sus hinchas a que festejen, eso sí: sin salir de sus casas, el cumpleaños del club. Desde Carlos Tevez hasta las máximas figuras del plantel utilizaron sus cuentas para mandarle un gran saludo a todos los hinchas, que, en medio de la pandemia que tiene en vilo a todo el mundo, hace sonreír a unos cuantos.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Jorge Amor Ameal justamente habló por los 115 años desde su mirada como presidente del club, del cual ya lleva más de cien días de gestión con una Superliga Argentina bajo el brazo. Contó un gran gesto que tuvo Rodolfo D'Onofrio, su par de River, con él en los primeros días de este viernes y en medio de las celebraciones de Boca por su cumpleaños.

"Hoy a la mañana uno de los primeros en saludarme fue Rodolfo D'Onofrio. Quiero agradecerle porque estas cosas le hacen bien al fútbol, a las dos instituciones. Y en la anterior vez cuando salimos campeones me había mandado un mensaje también pero no lo había abierto porque no sabía de quién era. Quiero agradecer lo que él mandó, estoy convencido que lo hace desde el corazón", contó Ameal.

En 115 años, el gol más importante en la historia de Boca lo hizo Palermo. Y qué mejor momento para recordarlo, que en el cumpleaños del Xeneize ������ pic.twitter.com/5dTEkqlXsp — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 3, 2020

Además, contó cómo vivió el día tan especial que es para el Xeneize este viernes "Hoy me emocioné escuchando el himno de Boca. Yo lo escuchaba horas y horas para aprendérmelo de memoria. Con una plata que me regalaron, me compré el disco con la marcha de Boca". Desde siempre confesó su fanatismo por el club, al cual iba a ver desde pequeño a La Bombonera. Sin dudas, lo que vive es un sueño hecho realidad.

Por último, le mandó un mensaje a los hinchas de Boca que están cumpliendo la cuarentena obligatoria como todo el mundo: "Les pido a los hinchas que salgan al balcón con la bandera o remera de Boca. Yo lo festejo con un vaso de vino y un guiso de lentejas". Desde poniendo al himno hasta colgando la bandera con los colores más azules y amarillos que tengan, pero siempre celebran desde casa. Como corresponde.

