América no pudo con la U. Católica y comprometió su clasificación en Libertadores

En un partido sin emociones, América de Cali y Universidad Católica terminaron igualando 1-1. Los dos goles del compromiso se marcaron en el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo, el que más propuso fue el equipo visitante y el cuadro Escarlata solo pudo cuidarse de no perder el partido.

Al minuto 3 cayó el primer gol de la noche. Primero comenzó ganando América tras un grosero error del portero del equipo chileno. Duván Vergara no desaprovechó el 'blooper' del portero en la salida y, de media distancia, sacó rápido el remate y le coló el gol a la U. Católica.

Después del gol, los dirigidos por Juan Cruz Real bajaron la guardia. Los chilenos se hicieron con la pelota, empezaron a proponer y el empate no tardó en llegar. Primero se acercaron con un penal que atajó Joel Graterol. Luego, al 34', el venezolano ya no pudo hacer nada y Fernando Zampedri cobró el 1-1 en el marcador.

Para la segunda parte, América no pudo reponerse y el equipo de Ariel Holan dominó en el Pascual Guerrero. Sin embargo, el conjunto chileno no tuvo suerte de cara al gol y no pudo facturar las opciones que tuvo. Al final, estuvo más cerca la remontada de la U. Católica que una posible victoria de América.

Con este resultado, América se quedó sin margen de error en los próximos partidos que tiene de Copa Libertadores. Si quiere clasificar a octavos de final, está en la obligación de ganar los compromisos pendientes contra Gremio (en Brasil) e Inter de Porto Alegre (en Cali). Si no consigue esas dos victorias, pasara a depender de resultados ajenos.

FINALIZA EL COMPROMISO EN EL PASCUAL GUERRERO.

