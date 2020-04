Andrada reveló cual fue la atajada más difícil desde que está en Boca

A causa de la cuarentena, Boca ha implementado en su canal oficial una serie de entrevistas a sus futbolistas y entrenadores.

La consigna es propuesta por los hinchas, quienes tienen la posibilidad de preguntarle a sus ídolos sus dudas e inquietudes.

Esta vez, el protagonista no fue otro que Esteban Andrada, arquero figura del campeón nacional.

En el ping pong, Sabandija reveló cuál fue su mejor atajada desde que viste el buzo del club de La Ribera.

"Fue la de Gimnasia porque ese partido no me habían llevado mucho y a veces cuando no te llegan se te hace más difícil y pensás todo el tiempo que cuando te llegan te van a convertir", respondió.

Cabe recordar que aquel partido sirvió para que el club azul y oro se corone campeón de la Superliga.

#AndradaResponde | Su atajada más difícil, los referentes en su puesto, el entrenamiento en cuarentena y mucho más. ¡No te pierdas esta entrevista hecha con preguntas de los hinchas! pic.twitter.com/2qPGoMcQWK — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) April 10, 2020

Lee También