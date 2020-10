Juez de la semifinal de Libertadores del 89' contó cómo lo apretó el Cartel de Medellín

Para nadie es un secreto que el fin de los años ochenta y el inicio de los 90, Colombia vivió un difícil y violento pasaje de su historia debido a la influencia del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, quien fue el mayor capo del narcotráfico en toda su historia.

En el año 1989, Atlético Nacional de Medellín fue el campeón de la Copa Libertadores, luego de vencer en la tanda de penaltis a Olimpia de Paraguay, pero durante las fases previas se dieron situaciones muy complicadas que tuvieron que ver con el grupo liderado por Escobar.

Conocíamos historias del Cártel de Medellín y el fútbol. Nunca con tanto detalle como la que Carlos Espósito, gran árbitro argentino, contó hoy en Un Buen Momento (@radiolared) sobre el apriete narco antes de un partido por #Libertadores. Va en 2 partes. Sencillamente IMPERDIBLE. pic.twitter.com/v9GpkZhG22 — VarskySports (@VarskySports) October 15, 2020

Y en un nuevo capítulo, el juez central del encuentro entre Atlético Nacional y Danubio de Uruguay, reveló en una entrevista con Radio La Red en la cual contó todos los detalles del día previo al partido y cómo fueron 'apretados' por sicarios del Cartel de Medellín, liderados por el famoso alias 'Popeye'.

“Yo había pedido un agua mineral y cuando me la suben a la habitación se habían equivocado de tamaño, entonces pedí que la cambiaran y a la segunda vez directamente nos tiraron abajo la puerta y se metieron al cuarto Popeye y otros matones más, todos dados vuelta y portando ametralladoras. Nos pusieron una maleta con 250.000 dólares, que nosotros inmediatamente rechazamos. Ahí se fueron y nos dijeron ‘ustedes ya saben lo que tienen que hacer’. Después, nos pusieron una guardia de mafiosos las 24 horas en la puerta del hotel, para intimidarnos", dijo Espósito.

La segunda parte de una de las notas del año. Carlos Espósito, gran árbitro argentino, y el apriete del Cártel de Medellín antes del partido por #Libertadores entre Atlético Nacional-Danubio en 1989. Pablo Escobar, Popeye, armas, dinero. Nunca se contó el vínculo c/tanto detalle. pic.twitter.com/JFjDOveCoR — VarskySports (@VarskySports) October 15, 2020

El juez argentino también aseguró: “nosotros nos juramentamos hacer el trabajo como corresponde y siempre del lado de la moral y la ética. Fue durísimo, no dormimos en toda la noche previa al partido. Cambiamos los pasajes y nos pusimos un vuelo para salir de Medellín para Bogotá en la misma noche del partido. Por suerte Atlético Nacional ganó 6 a 0, si no, no sé que habría pasado”.

Finalmente, supo lo que había pasado con el marcador, luego de encontrarse con el presidente de Danubio: "En el vuelo de vuelta compartimos el avión con el plantel de Danubio y el presidente del equipo uruguayo me preguntó su la habíamos pasado mal e insinuó que ellos también habían sido amenazados y ahí me permití interpretar lo que había pasado...”, Espósito dejó picando que el plantel de Danubio se sintió intimidado y no jugó en condiciones normales el partido.

