Bolivia vs. Argentina: cómo ver en ESTADOS UNIDOS el partido por las Eliminatorias

Continúan las Eliminatorias rumbo a Qatar con el vibrante duelo entre las selecciones de Bolivia y Argentina por la segunda jornada.

El encuentro se llevará a cabo este martes 13 de octubre en el Estadio Hernando Siles desde las 13:00 PT/ 16:00 ET de Estados Unidos y será transmitido EN VIVO a través de Fanatiz y FITE.

Argentina comenzó el certamen con una victoria 1-0 sobre Ecuador en La Bombonera gracias a un gol de Lionel Messi de penal.

Bolivia, por su parte, fue superado 5-0 a manos de Brasil y buscará recuperarse con un buen resultado en La Paz.

Lista de convocados de Bolivia:

ARQUEROS: Carlos Lampe (Always Ready), Rubén Cordano (Blooming), Jimmy Roca (Nacional Potosí).

DEFENSORES: José Sagredo (The Strongest), Harry Céspedes (Royal Pari), Sebastián Reyes (Jorge Wilstermann), Guimer Justiniano (Royal Pari), Leonardo Zabala (Palmeiras), José María Carrasco (Blooming), Wálter Antelo (Royal Pari), Gabriel Valverde (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Saúl Torres (The Strongest), Álex Arano (Blooming), Jesús Sagredo (Blooming).

MEDIOCAMPISTAS: Alejandro Chumacero (Puebla), Boris Céspedes (Servette), Erwin Júnior Sánchez (Blooming), Diego Wayar (The Strongest), Carlos Áñez (Oriente Petrolero), Rául Castro (The Strongest), Antonio Bustamante (Blooming), Franz Gonzales (Sport Boys Warnes), Christian Árabe (Always Ready), Fernando Saldías (Palmaflor), Rudy Cardozo (The Strongest), Jhasmani Campos (The Strongest).

DELANTEROS: Marcelo Martinz (Cruzeiro), Bruno Miranda (Royal Pari), Nelson Orozco (Blooming), César Menacho (Blooming), Jaume Cuéllar (SPAL), Carlos Saucedo (Royal Pari).

Lista de convocados de Argentina:

ARQUEROS: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Jeremías Ledesma (Cádiz).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Facundo Medina (Lens), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Tagliafico (Ajax).

MEDIOCAMPISTAS: Marcos Acuña (Sevilla), Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Alejandro Gómez (Atalanta), Alexis Mac Allister (Brighton), Lucas Ocampos (Sevilla), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Guido Rodríguez (Sevilla), Eduardo Salvio (Boca Juniors).

DELANTEROS: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Joaquín Correa (Lazio), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Barcelona), Giovanni Simeone (Cagliari).

+Tabla de posiciones de las Eliminatorias:

POS EQUIPO PJ PTS 1 BRASIL BRASIL 1 3 2 COLOMBIA COLOMBIA 1 3 3 URUGUAY URUGUAY 1 3 4 ARGENTINA ARGENTINA 1 3 5 PARAGUAY PARAGUAY 1 1 6 PERÚ PERÚ 1 1 7 CHILE CHILE 1 0 8 ECUADOR ECUADOR 1 0 9 VENEZUELA VENEZUELA 1 0 10 BOLIVIA BOLIVIA 1 0

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Bolivia vs. Argentina?

El partido de Bolivia vs. Argentina por la segunda fecha de las Eliminatorias será el próximo martes 13 de octubre en el Estadio Hernando Siles.

Horario del partido según cada país:

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 PT/ 16:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

El encuentro será transmitido en Estados Unidos a través de Fanatiz y FITE.

�� #SelecciónMayor



⚽ @Argentina ���� 1 (Lionel Messi) �� #Ecuador ���� 0



�� ¡Final del partido! El conjunto comandado por Lionel Scaloni cosechó su primera victoria en las #Eliminatorias ��



�� El próximo partido de la Albiceleste será el martes frente a #Bolivia ���� pic.twitter.com/obhqSyhpqM — Selección Argentina ���� (@Argentina) October 9, 2020

