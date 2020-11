Qué canal transmite Argentina vs. Paraguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

La Selección Argentina de Lionel Messi se enfrenta a su similar de Paraguay este jueves 12 de noviembre a partir de las 21 horas locales por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera y será transmitido EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO a través de la TV Pública y TyC Sports, mientras que en Paraguay irá por Tigo Sports.

Argentina comenzó el torneo con una victoria 1-0 sobre Ecuador en Buenos Aires y luego derrotó 2-1 a Bolivia en La Paz. De esta manera, el equipo que dirige Lionel Scaloni lidera la tabla de posiciones junto a Brasil con seis unidades.

+Scaloni nos dio la mejor noticia: "Messi está para jugar los dos partidos"

Paraguay, por su parte, registró un 2-2 de local ante Perú y un triunfo 1-0 de visitante frente a Venezuela. Con estos resultados, el conjunto de Eduardo Berizzo comparte el tercer puesto junto a Colombia con cuatro puntos.

+Tabla de goleadores de las Eliminatorias

+Fixture completo de las Eliminatorias

TABLA DE POSICIONES:

POS EQUIPO PJ PTS 1 BRASIL BRASIL 2 6 2 ARGENTINA ARGENTINA 2 6 3 COLOMBIA COLOMBIA 2 4 4 PARAGUAY PARAGUAY 2 4 5 ECUADOR ECUADOR 2 3 6 URUGUAY URUGUAY 2 3 7 CHILE CHILE 2 1 8 PERÚ PERÚ 2 1 9 VENEZUELA VENEZUELA 2 0 10 BOLIVIA BOLIVIA 2 0

LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA:

Arqueros: Emiliano Martínez, Agustín Marchesín, Franco Armani, Esteban Andada.

Defensores: Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico, Walter Kannemann, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Lucas Ocampos, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Ángel Di María.

Delanteros: Lucas Alario, Joaquín Correa, Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

BAJAS DE ARGENTINA:

El equipo argentino sufrió cuatro bajas tras la convocatoria: Paulo Dybala, con un cuadro genitourinario; Marcos Acuña, con un problema en el isquiotibial derecho; Eduardo Salvio, lesionado en el duelo entre Boca y Newells; y Roberto Pereyra, baja por problemas musculares.

#SelecciónMayor El futbolista Roberto Pereyra no participará de los próximos dos partidos con @Argentina por lesión muscular en muslo izquierdo ocurrida durante la actividad deportiva con su club. pic.twitter.com/teOfJqG7qb — Selección Argentina ���� (@Argentina) November 11, 2020

LISTA DE CONVOCADOS DE PARAGUAY:

Arqueros: Antony Silva, Alfredo Aguilar, Miguel Martínez.

Defensores: Robert Rojas, Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete, Alberto Espínola y Santiago Arzamendia.

Mediocampistas: Richard Sánchez, Gastón Giménez, Matías Rojas, Alejandro Romero Gamarra, Oscar Romero, Jorge Morel, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena y Rodrigo Rojas.

Delanteros: Ángel Romero, Hernán Pérez, Darío Lezcano, Antonio Sanabria, Miguel Almirón, Braian Samudio, Raul Bobadilla y Sebastián Ferreira.

BAJAS DE PARAGUAY:

En cuanto a la Albirroja, también sufrió varias bajas: Roberto Fernández, Gerardo Ortiz, Lorenzo Melgarejo, Andrés Cubas y Blas Riveros fueron desafectados.

#Albirroja ⚪�� | Comunicamos la desconvocatoria del futbolista albirrojo Blas Riveros para los juegos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.



¡Mucha fuerza y pronta recuperación, Blas! ����#ElSueñoQueNosUne ���� pic.twitter.com/4s3kDOUFmC — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 10, 2020

POSIBLES FORMACIONES:

ARGENTINA: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi o Walter Kannemann, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Giovani Lo Celso o Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Lucas Ocampos y Lautaro Martínez o Lucas Alario o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

PARAGUAY: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso; Richard Sánchez o Jorge Morel, Gastón Giménez, Mathias Villasanti; Ángel Romero, Darío Lezcano y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

TERNA ARBITRAL:

El árbitro del encuentro será el brasileó Raphael Claus, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Danilo Manis, además del cuarto árbitro Luiz Flavio Oliveira.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Argentina vs. Paraguay?

El partido de Argentina vs. Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 será este jueves 12 de noviembre en La Bombonera.

Horario y canal de TV según cada país:

Argentina: 21:00 horas por Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Paraguay: 21:00 horas por Tigo Sports

Uruguay: 21:00 horas por VTV+

Chile: 21:00 horas por Chilevision, CDF Basico, CDF Premium, CDF HD

Brasil: 21:00 horas por SporTV

Venezuela: 20:00 horas por TLT

Bolivia: 20:00 horas por TV Pública Argentina, COTAS TV y Tigo Sports

Colombia: 19:00 horas por Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: 19:00 horas por Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: 19:00 horas por Movistar Deportes Peru

México: 18:00 horas por Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET por Fanatiz USA, FITE

+Eliminatorias Qatar 2022: cuándo juega la Selección Argentina

STREAMING: ¿cómo ver el partido ONLINE?

El encuentro se podrá ver a través de los servicios de streaming de Cablevisión Flow, TeleCentro Play y DirecTV GO. También estará disponible en TyC Sports Play y el canal de YouTube de la TV Pública.

Lee También