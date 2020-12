Ya tienen un candidato: en Argentina piden un nuevo 10 para la Selección de Colombia

Desplegando un gran nivel en sus últimas presentaciones, todo se encamina a que Edwin Cardona se convierta en una de las principales figuras de Boca, equipo que al día de la fecha Miguel Ángel Russo comanda técnicamente.

Este jueves, a través de las pantallas de ESPN, en Argentina se instauró un debate más que interesante sobre el futbolista de Colombia. Dejando de lado la calidad técnica que Edwin posee, en el programa F90 se puso en duda si el atacante podría ser titular en el River de Marcelo Gallardo.

#ESPNF90 �� | ESPN 2



¿CARDONA SERÍA SUPLENTE EN RIVER?



Interesante debate en la mesa de F90... Si Cardona fuera jugador del Millonario, ¿entraría en el sistema de juego del Muñeco Gallardo? pic.twitter.com/Gg1zKzk1Mt — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 3, 2020

Dándole el pie al resto de sus compañeros, Federico Bulos, dejando en claro que "el que no corre, en River no juega", logró que los demás panelistas lleguen a una conclusión en conjunto: "Cardona no sería titular en River".

Llevándole la contra a sus colegas, Sebastián Vignolo, conductor del programa, se sacó el sombrero al analizar el nivel de Edwin y manifestó: "Cardona es un monstruo, juega en cualquier equipo. Cardona tiene que ser el 10 de la Selección de Colombia".

