Riquelme: "Me escapaba de Catequesis para jugar a la pelota, no tomé la comunión"

Juan Román Riquelme está emocionando a todos los hinchas de Boca con sus declaraciones en la entrevista con Goal.

De a partes, el medio deportivo va lanzando fragmentos de las palabras del ahora vicepresidente segundo del club.

Sobre el fútbol, expresó: "Es el juego más lindo que conocí, era muy lindo hacerlo de chiquito con mis amigos, desde que volvía del colegio a las 12, hasta las 8 o 9 de la noche, y después cuando pasó a ser profesional, lo he disfrutado muchísimo. Soy muy agradecido del lugar donde nací, soy feliz en Don Torcuato, es maravilloso".

Luego, lanzó una confesión espectacular: "Tuve la suerte de seguir jugando a la pelota como me enseñaron en mi barrio, no hay nada más lindo que jugar con amigos. Mi mamá me había anotado a Catequesis, me escapaba por la otra puerta y volvía a jugar a la pelota hasta la noche. No iba, no tomé la comunión yo".

Y siguió: "Fui un afortunado de criarme en Don Torcuato, y lo sigo disfrutando, sigo jugando con los mismos amigos que estuve de chiquito, y viviendo ahí".

⚽ #Riquelme: "Tuve la suerte de seguir jugando a la pelota como me enseñaron en mi barrio. Es el JUEGO MÁS LINDO QUE CONOCÍ"

Para cerrar, contó cómo era su día a día en el barrio: "Yo sabía que de General Paz para Capital era Riquelme, y cuando pasaba para el lado de provincia ya era Román de nuevo". Crack.

