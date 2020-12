Qué canal transmite Jorge Wilstermann vs. Bolívar por la Primera División de Bolivia

EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports, Jorge Wilstermann y Bolívar se enfrentan HOY en el Estadio Félix Capriles, por la fecha 25 del Torneo Apertura en la Primera División de Bolivia.

El Aviador viene de igualar 1-1 con Municipal Vinto, resultado que lo dejó con 39 puntos y sin chances ya de campeonar en este Torneo Apertura.

Su entrenador, el argentino Cristian Díaz, dejó su cargo anoche. El nombre que suena para reemplazarlo es el de Mauricio Soria.

Por su parte, la Academia viene de igualar sin goles con Always Ready . Con la caída de The Strongest, Bolívar sigue siendo puntero con 46 unidades, mientras que Always Ready es el escolta, un punto por debajo.