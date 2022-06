Un hecho insólito fue el ocurrido en el fútbol de ascenso de Brasil. El partido empezó tarde porque uno de los clubes no tenía indumentaria.

Brasil: Náutico no salió a los himnos por falta de uniformes que luego llegaron en moto

Este martes 7 de junio, en el estadio de Arruda, Náutico recibió y cayó 3-2 ante Vasco da Gama, por la décima fecha de la Serie B brasileña. Sin embargo, antes de que rodara a echar el balón, sucedió algo que nunca se imaginó que sucediera por lo increíble.

Cuando llegó el momento de que los equipos saltaran al gramado de juego, solamente lo hizo el conjunto visitante, el cuadro Carioca que salió en solitario a los himnos, al momento de los actos de protocolo. La situación generó incertidumbre entre los aficionados presentes en el estadio.

Finalmente, se supo que el partido no inició y que la institución local no salió a la cancha, ya que no habían llegado los nuevos uniformes, los que justamente iban a estrenar en el partido ante el cuadro Carioca. Por ese papelón logístico, el juego inició 13 minutos tarde.

A través de uno de los canales de televisión brasileños, registraron el momento en el que en una motocicleta llegaron los nuevos uniformes y cómo los utileros salieron a pura velocidad para recogerlos y llevarlos al camerino donde estaban los jugadores.

Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor manera para los locales y los del grave error, debido a que a los 28 minutos, Figuereido abrió el marcador para la visita, luego anotó Andrey para el 2-0. Thassio descontó para los dueños de casa. El experimentado Nené puso el 3-1 y finalmente, al 100’, Jean Carlos sentenció el 3-2 final.