Son momentos difíciles los que está viviendo Brian Fernández en Colón. Tras un existoso paso por México y por Estados Unidos, donde terminó abruptamente su contrato, el delantero regresó a su provincia.

Al principio fue todo alegría, el ex-Necaxa iba a jugar en el club del cual era hincha de chiquito y era un importante refuerzo para el Sabalero. Pero duró poco todo, rápidamente empezaron los problemas.

El jugador estuvo desaparecido durante unos días hasta que contó estar en lo de un amigo. El motivo de la falta a los entrenamientos era que venía siendo amenazado por gente de su ciudad.

Hoy volvió a ser noticia por un hecho lamentable que puso en riesgo su vida. El jugador no se presentó a la práctica con sus compaleros debido a que fue asaltado.

Brian Fernández no se presentó en la práctica de Colón. ¿El motivo? El propio jugador lo explica...



"Todo fue porque subí un video diciendo que en Santa Fe mando yo, pero fue un chiste para joder y se lo tomaron muy mal. Vinieron y me dijeron: '¿Vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?'. Ahí nomás me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj", declaró en una entrevista con TyC Sports.

Y agregó: "El robo fue en el barrio El Pozo. Fui a buscar una chica y cuando me quise ir, me agarraron. Me robaron un reloj Rolex y después me tiraron un ladrillo en la camioneta. Decí que mí no me pasó nada, así que estoy tranquilo".

No para de recibir malas noticias el delantero y todavía no pudo demostrar toda su calidad en el equipo santafesino. Osella sigue esperando poder contar al 100% con él.

