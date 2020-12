"Cada vez que hablan la cag...": Luis Aguiar le respondió a Fernando Farah por Alianza

Alianza Lima ha tenido el peor año de su historia y todos son resposables. Se fueron a segunda división por sus jugadores, entrenadores, pero, sobretodo, por sus dirigentes y acreedores.

El Fondo Blanquiazul ha sido el más señalado por periodistas, hinchas y hasta miembros del plantel. Luis Aguiar, por ejemplo, disparó en su momento. Explicó su salida y pegó duro.

Después le tocó el turno a Fernando Farah quien le respondió al uruguayo. Dijo que se había ido por Mario Salas y por sentise incómodo por los jugadores que ponía el chileno.

��¡Perdón a nuestros hinchas! pic.twitter.com/GXLT6Q0ejC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 28, 2020

Otra vez, el jugador reaccionó: "Fernando querido, me queje siempre de todo los que nos sacaron y nos mintieron todos ustedes y la administración". "¿Tenes algún problema? Llámame. Tenes mi número. No precisas andar cubriendonte en la prensa porque además cada vez que hablan la cagan más", complementó.

"Mario salas pidió que me vaya ?? Jajaja PORFAVOR le pedí que me ayude a salir en condiciones normales por cuidar su trabajo y el del plantel", agregó desmintiendo al acreedor. "Si fuera por ustedes de haber sabido que desde 2017 cuando me hicieron la famosa camita los que estaban en su momento, no hubiese vuelto", siguió el mediocampista.

"NO LES IMPORTA ALIANZA LIMA", concluyó con mayúsculas con una clara indignación el jugador. Así, Aguiar sigue mostrando que no va a callar cuando hablen de él. Además, es muy picante ¡Polemiquísimo!

Más declaraciones de Luis Aguiar en su cuenta de IG ���� pic.twitter.com/frVf6A1qYK — Ana Lucía Rodríguez (@analuciarf) December 13, 2020

