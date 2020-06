Carrozza, re picante en TW: "El problema fue haber prendido fuego su propia cancha"

Hoy no es un día más para el hincha de River. Tampoco para el fútbol argentino. Un día como hoy, pero hace 9 años, el Millonario perdía la promoción ante Belgrano y descendía, por primera vez en su historia, a la B Nacional. El encuentro no terminó en el horario establecido por los incidentes que hubo en El Monumental.

A las 00 de este 26 de junio, el periodista Pablo Carrozza decidió incendiar Twitter con la publicación de distintos mensajes sobre ese día "A nueve años del descenso de River quisiera compartir una breve reflexión", empezó. Y sí, se venía lo mejor.

Primero explicó cuál es la mancha que no se va a borrar nunca más: "El problema no fue haber perdido la categoría, porque eso tuvo que ver con una situación futbolística. El problema fue haber prendido fuego su propia cancha. Esa es la mancha que no se borra nunca más".

A nueve años del descenso de River quisiera compartir una breve reflexión: El problema no fue haber perdido la categoría, porque eso tuvo que ver con una situación futbolística. El problema fue haber prendido fuego su propia cancha. Esa es la mancha que no se borra nunca más. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) June 26, 2020

"Descender o mantener la categoría depende de un montón de factores: de la situación económica del club, de la que se robaron, del armado del equipo, de la jerarquía del cuerpo técnico, de los jugadores. Le puede pasar a cualquiera. Lo que no puede pasar es quemar tu propia casa", continuó.

Además, también se refirió a la final de la Copa Libertadores más importante de la historia: "Hacer cargo a un grupo minúsculo de la quema del Monumental es no querer aceptar la realidad. Siempre va a ser un grupo reducido, y no todos los hinchas. El Panadero fue uno, y los que tiraron los botellazos al micro en Monroe fueron 50. Con ese criterio en Madrid ganaron 11".

"Los hinchas de River me quieren discutir que el día del descenso no prendieron fuego la cancha. Ya sé chiques que no fue la cancha. Fueron las tribunas, las plateas, el barrio, los autos, los móviles de TV, los tachos de basura, y todo lo que había por ahí. Les dejo un abrazo", cerró.

Lee También