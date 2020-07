César Augusto Londoño dice que la idea del nuevo torneo es una buena pero es muy difícil que llegue a concretarse

En las internas de la Dimayor, las cosas no van muy bien. En la noche del 16 de julio se filtró una idea que sin duda tuvo una enorme repercusión y definitivamente pone incertidumbre el futuro inmediato del balompié colombiano.

Ante esta situación, César Augusto Londoño dio su opinión sobre la idea de un nuevo torneo y aseguró que su puesta en desarrollo es un asunto bastante complicado. "A mí me parece que el tema no es de un momento a otro y no es por tratar de armar caos. se viene pensando desde un tiempo atrás".

"Lo considero muy dificil, eso no lo va a ver con buenos ojos ni la Federación, ni la Conmebol ni la FIFA", lo aseguró durante su programa en Caracol Radio.

Londoño remarcó que no es fácil poner en funcionamiento esta idea y así mismo no deja de tener bastante seriedad.

Al mismo tiempo, Óscar Rentería se presentó sorprendido por lo ocurrido. "No puedo creer que los dirigentes quieran hacer una liga. Estoy seguro que Jesurún no los va apoyar. Es una locura", puntualizó.

