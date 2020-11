Sanción para Alianza Lima por romper protocolos antes del partido contra Melgar

Alianza Lima se está jugando la baja. Los Íntimos han tenido un año para el olvido. Hoy por hoy, en la tabla, se están salvando gracias a los tres puntos que ganaron en mesa contra Binacional.

En fútbol, su nivel es pobrísimo. Ya están con su tercer técnico y aún no levantan cabeza. Si no hubieran equipos como Llacuambamba, Grau o Carlos Stein, hoy estarían practicamente en segunda. Recordemos, además, que para su suerte, antes de todo, los descensos ya no son 4, sino solo 3.

Igual, los Victorianos temían por perder los puntos ganados contra Melgar. En la previa del encuentro, hinchas invadieron el Alejandro Villanueva en donde concentraba el primer equipo.

Después del partido, entonces, los Arequipeños presentaron un reclamos para que les quiten los puntos. Ya había pasado antes y apelaron a la justicia. Esta mañana, Pierre Manrique informó sobre la resolución.

"Comisión Disciplinaria de FPF sancionó por 2 fechas a jefe de seguridad de Alianza y le aplicó multa por 0,25 UIT, todo ello por el reclamo que presentó Melgar solicitando le quiten los puntos a los íntimos por haber roto el protocolo de bioseguridad", señaló el periodista junto con el comunicado.

Así, se habría resuelto el conflicto. Se aplicó una sanción personal e individual. Alianza Lima, por ahora, se salva por decisiones de escritorio ¡Respiran en la Victoria!

