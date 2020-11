Copa de la Liga Profesional: ¿cuándo se juegan los partidos que estaban pautados para el viernes?

El deporte y la Argentina están de luto por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Varias personalidades del fútbol argentino se acercaron a la Casa Rosada para darle el último adiós al eterno 10 argentino. A pesar de que en un principio la AFA ratificó que no habría modificaciones en los calendarios, hace algunas horas se definió que Huracán-Patronato, Godoy Cruz-Banfield y Vélez-Gimnasia no jueguen sus partidos este viernes.

Además, la entidad madre del fútbol argentino también confirmó que los tres partidos de Primera Nacional programados para el 27 de noviembre también cambien de día.

Por el lado de la Copa de la Liga Profesional, el partido entre Vélez y Gimnasia se disputará el próximo sábado 28 de noviembre a las 19:20 horas de Argentina, con el arbitraje de Néstor Pitana. Horas más tarde se disputará el compromiso entre Godoy Cruz y Banfield, en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de las 21:30. El domingo a las 21:30, Huracán y Patronato se enfrentarán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Además, en la Primera Nacional Almagro vs. Gimnasia (J) pasó para el sábado a las 17:10, Instituto vs. Chacarita para el sábado a las 19:10 y Estudiantes (BA) vs. Agropecuario para el domingo a las 17:10.

Día y horario de los tres encuentros reprogramados del viernes en la Copa de la Liga Profesional:

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Vélez vs. Gimnasia | Jornada 5

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Godoy Cruz vs. Banfield | Jornada 5

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

Huracán vs. Patronato | Jornada 5

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

