Crema humilde | Nelinho Quina: "Nunca nos creímos más y tuvimos los pies en la tierra"

La temporada 2020 no empezó de la mejor forma para Universitario en la teoría. No se hicieron grandes fichajes en nombres y no pudieron llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin embargo, se encontró piezas fundamentales en el equipo que ayudarían a obtener el Torneo Clausura.

Uno de ellos fue Nelinho Quina, defensor crema juega su segunda temporada con Universitario y destacó la labor del plantel en un año complicado por la para del campeonato: "Creo que la mitad del año ha sido positiva. El reinicio fue bastante bueno y vino un técnico que ya nos conocía. Nos preparamos físicamente bien y al final se están dando los resultados".

Otro de los puntos a destacar para Quina, fue la humildad con la que el plantel encaró el Torneo Apertura: "Nunca nos creímos más y siempre tuvimos los pies sobre la tierra. No nos desconcentramos del objetivo. Cada partido lo tomamos como una final. No veíamos más allá. Eso nos mantuvo hasta ahora. Gracias a Dios se resolvió antes", dijo en entrevista a ESPN.

Quizás la pieza más importante en Universitario, tanto en la etapa con Gregorio Pérez y con Ángel Comizzo, sea la presencia de Jonathan Dos Santos en el ataque, el uruguayo es el goleador del equipo con 10 tantos, además de la ofensiva que se gana con Alberto Quintero y Alejandro Hohberg. Quina reconoce que por el momento hay gol.

"Nosotros siempre decimos que, con los jugadores que tenemos adelante, un gol siempre vamos a hacer. Pero siempre tenemos que tener el cero atrás".

