Cuevas elogió a Gallardo y destruyó a Ramón Díaz: "Te mete en el freezer y sos boleta"

Alternando buenas y malas actuaciones portando la camiseta de River, Nelson Cuevas se encaminaba a tener un paso sin pena ni gloria en La Banda hasta que le tocó ingresar al campo de juego para rescatar a un Millonario que peleaba por salir campeón.

El Pipino, luciéndose con una corrida memorable ante Racing que al día de la fecha sigue viva en la memoria de los hinchas de la institución, logró revertir su mala imagen y elevar de forma exponencial su nivel. Pese a que en dicho momento el paraguayo fue feliz, todo indica que la relación que le quedó con Ramón Díaz, su entrenador en aquel entonces, no es de las mejores.

"La diferencia entre Marcelo Gallardo y Ramon Diaz la comparo con un teléfono: ustedes ven que los teléfonos actuales se actualizan constantemente. Si no lo hacés, se quedan obsoletos, trancados. No funcionan como tienen que funcionar", manifestó el ex futbolista en diálogo con DirecTV.

Recordando sus épocas como jugador del conjunto de Núñez, Cuevas, llenando de elogios al Muñeco y arremetiendo contra el actual DT de Libertad, disparó: "Gallardo es un iPhone 10 o un X y Ramón Díaz tal vez se quedó un poco en ese sentido. Gallardo habla con todos sus futbolistas y Ramón es de muy poco hablar y no dialoga con los suplentes".

Rememorando el momento en el que constantemente tenía que ir al banco de suplentes y no podía ganarse un lugar entre los titulares del equipo de Ramón, Nelson, atajante ante el entrenador riojano, agregó: "Te mete en el freezer, te cierra la puerta y sos boleta. Tenés que adaptarte a esa realidad y tenés que adivinar que él se enojó o no le gustó algo, porque él no se va a acercar a decirte".

Marcando distancias entre Díaz y Gallardo, el Pipino, sacándose el sombrero ante el nivel de trabajo del actual director técnico de River, cerró: "En cambio, lo de Gallardo es diferente. Si te pones a pensar, todos los jugadores de River están en una misma sintonía",

