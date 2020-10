La vieja frase de Benedetto que se hizo tendencia con la llegada del Pulpo González a Boca

Para entender del todo una de las más recientes tendencias que se generó en Twitter, debemos viajar a noviembre del 2017, cuando por el torneo local Racing venció a Boca por 2-1 en la Bombonera terminando con un largo invicto que los locales venían arrastrando.

Dicho duelo estuvo lleno de polémicas, generándose en el mismo una pelea entre jugadores de ambos equipos que tuvo como protagonistas principales a Darío Benedetto, quien había marcado un gol, y Diego González, titular en el equipo de Cocca.

Fue unos días después de aquel compromiso que el Pulpo habló con Díaz de Radio por Late 93.1 y reveló lo que le había dicho quien hoy es delantero del Olympique de Marsella en Francia.

"Benedetto me dijo que me compraba y me hacía jugar en el patio de su casa. Por eso con el equipo dijimos que les faltaba un poco de humildad a los jugadores de Boca", expresó.

Luego, sumándole picante a la situación, agregó: "Me sorprendió lo que dijo porque ya nos habíamos enfrentado varias veces. Él estuvo un año nada más en México, no sé cuánta plata habrá agarrado. Si me decís que era otro jugador con otra trayectoria".

"Benedetto":

Por quienes recuerdan sus dichos hacia Diego Gonzalez pic.twitter.com/6DhOIhGDWL — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 21, 2020

Unos tres años después, González se suma como refuerzo del equipo de Miguel Ángel Russo, habiendo sido gestionado su pase por Juan Román Riquelme, y los hinchas se volvieron locos en la red social del pajarito recordando su pelea con el 'Pipa'.

Lee También