Dayro Moreno no quiere volver a Argentina y ya eligió equipo en Colombia

Dayro Moreno fue uno de los jugadores más destacados de la Liga de Argentina y una de las máximas figuras de Talleres de Córdoba, equipo donde se ha ganado todo el cariño de los hinchas, pero debido a la pandemia del nuevo coronavirus hay una crisis económica y no es viable económicamente que siga allí.

Sumado a esto, Dayro tampoco quiere volver a Argentina y al menos en lo que resta del año prefiere estar en Colombia, y así lo indicó el periodista Mauricio Trujillo, de Win Sports, quien sigue de cerca la situación del delantero colombiano.

En este mismo sentido ya que había expresado el representante del jugador, Álvaro Muñoz, quien en días pasados aseguró: ""Dayro Moreno está en Colombia. Es muy difícil que regrese a Argentina. Hay posibilidades de que vuelva a jugar en Colombia".

En un principio se habló de un posible regreso a Atlético Nacional y por sondeos en redes sociales los hinchas estarías felices con su regreso, sin embargo, el equipo verdolaga no sería el que se llevara finalmente los servicios del colombiano.

"Dirán que es especulación, pero no, Dayro Moreno lo ha dicho en sus grupos familiares y amigos que quiere al Once Caldas, que quiere quedarse en Manizales y se acomoda a lo que le ofrezca el club y es una iniciativa del club. No sabemos todavía qué piensan en el club".

Así pues, con este deseo de Dayro, en los próximos días podría haber noticia para saber si finalmente será el Once Caldas el club en el que siga su carrera o en otro equipo de Colombia ya que está claro que el delantero no se quiere mover.

