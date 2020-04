De Rossi: "Riquelme me pidió que me quedara"

En Boca todavía siguen festejando el campeonato obtenido en la última fecha de la Superliga. Pese a la suspensión temporal del deporte rey, el conjunto de La Ribera disfruta aún de las mieles de un torneo que le devolvió a los hinchas la alegría tras varios años de sufrimiento.

El título que tuvo como artífice a Miguel Ángel Russo fue, en gran medida, contribuído por la actuación de Gustavo Alfaro, entrenador que dejó su cargo a principios de este año. Sin embargo, Lechuga no fue el único que se colgó simbólicamente la medalla de campeón. A lo lejos, en Italia, un campeón del mundo alzó el puño luego de la agónica victoria ante Gimnasia en La Bombonera.

Daniele De Rossi, futbolista que integró el plantel antes de retirarse en enero, figura ahora entre la historia grande del xeneize como campeón de la liga 2019/20. Su fugaz paso por Boca lo hizo llevarse una alegría inmensa que, según se ha encargado de dejar en claro, no olvdará jamás.

De Rossi, en uno de sus últimos partidos en Boca. (Getty)

Lelé brindó en estas horas una entrevista con Sky Sports, cadena italiana, en la que habló otra vez sobre las sensaciones que vivió durante su estadía de más de medio año en Argentina. “La hinchada de Boca es mucho más de lo que se puede ver por televisión, es espectacular. Perdimos con River en la semifinal y nos fuimos aplaudidos, no hubo ni un solo reproche. Todos la conocen, pero les aseguro que conocerla es muy distinto. Son increíbles”, dijo sobre la afición azul y oro.

También, el ídolo de la Roma habló sobre la charla que tuvo con Juan Román Riquelme, máximo ídolo del club y actual vicepresidente segundo. "Apenas vi a Riquelme, le expliqué mi situación. El me pidió que me quedase y me pusiera bien físicamente. Me estaba hablando un jugador que para mi era un ejemplo, un poeta del fútbol. La charla hizo efecto: entrené 5 o 6 veces más con el equipo y todos me pidieron que me quede", aseguró.

Daniele De Rossi a @SkySports: “A Boca lo elegí de niño, viendo los videos que me entusiasmaron, viendo a Maradona, que era uno de mis ídolos, aunque nunca jugó para Roma. Sus fanáticos tienen algo diferente a los demás". pic.twitter.com/Cwi1qJxLtP — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 11, 2020

El destino hizo que Daniele decidiera volver a Italia junto a su familia para disfrutar de una carrera llena de éxitos y mucho, mucho amor por parte de dos aficiones que, en tiempos diferentes, lo adoptaron como un miembro más.

