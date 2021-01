"Me voy con un gran cariño hacia Millonarios": el mensaje de despedida de Eliser Quiñones

Luego de cuatro años en el equipo Azul de la capital del país, el nacido en Magüí Payán, Nariño, se despide del equipo en el que consiguió tres títulos y en el que, en varias ocasiones, marcó goles importantes.

Por una suma de 800 mil dólares, se oficializó la llegada el extremo al conjunto Albiazul y desde su llegada, disputó 103 partidos y marcó 10 goles en los cuatro años que vistió la camiseta Azul.

Una vez se oficializó su llegada a Águilas Doradas de Rionegro, Eliser dejó un mensaje de despedida muy emotivo, dirigido a Millonarios, sus compañeros y la hinchada Albiazul en general.

"Quiero darle gracias a Millonarios y su hinchada por estos 4 años que jugué en esta gran institución. Llegué al equipo con una gran expectativa y salí con una familia la cual me respaldó en todo momento, encontré compañeros excelentes los cuales me hicieron sentir en casa, junto al cuerpo técnico. Gracias a la hinchada por siempre apoyar en todo momento, solo les deseo muchas bendiciones y éxitos. Me voy con un gran cariño hacia Millonarios y el sentido de pertenencia nunca se irá. ¡Gracias!."

