Di María reveló que Real Madrid intentó que no juegue la final del Mundial con Argentina

Allá por el año 2014, más precisamente en la Copa del Mundo de Brasil, la Selección Argentina estuvo muy cerca de quedarse con el anhelado trofeo en la final ante Alemania.

Precisamente, ese partido decisivo jugado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro no contó con la presencia de Ángel Di María, futbolista que arrastraba una lesión.

Ahora, casi seis años después, el hoy futbolista de Paris Saint-Germain repasó lo acontecido en aquel entonces y ofreció una revelación durante su aparición en 'Telefé'.

¿De qué se trató? Di María explicó que Real Madrid, consciente de su lesión, intentó que no jugase el partido ya que se trataba de una de las inminentes ventas del Merengue.

"Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90%", comenzó narrando.

"La pierna no estaba del todo bien pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mi final", añadió.

"Yo sabía que me querían vender y entonces llegó la carta. Daniel me la dio y me dijo que era del Real Madrid pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí", profundizó el volante ofensivo argentino.

"Fui a hablar con Sabela y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar", finalizó.

